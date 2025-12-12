Fondazione Fioravante Polito a Trigoria: Claudio Ranieri nominato Ambasciatore del Passaporto Ematico

Mentre la Roma era impegnata nella vittoriosa trasferta europea di Glasgow contro il Celtic, nel quartier generale giallorosso di Trigoria si è tenuto un importante incontro. La Fondazione Polito, guidata dal presidente Davide Polito, è stata accolta per una giornata dedicata alla promozione della cultura della sicurezza in ambito sportivo.

La visita

Durante la visita, la Fondazione ha conferito a Claudio Ranieri, ex allenatore giallorosso e attuale dirigente, la prestigiosa nomina di Ambasciatore del Passaporto Ematico nel mondo, un riconoscimento riservato a figure che, con impegno e sensibilità, sostengono la tutela della salute degli atleti. Il Passaporto Ematico rappresenta infatti uno strumento fondamentale per monitorare parametri vitali e prevenire rischi legati a patologie non diagnosticate, diventando un alleato prezioso nella protezione di chi pratica sport, sia a livello professionistico che amatoriale.

La nomina

La scelta di Ranieri non è casuale. Considerato da sempre un simbolo di umanità, correttezza e valori sportivi, l’ex allenatore incarna perfettamente lo spirito dell’iniziativa. La sua figura, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, dona al progetto una forza comunicativa ancora più ampia, contribuendo a diffondere un messaggio essenziale: mettere al centro la salute degli atleti è un dovere etico e collettivo.

Il presidente Davide Polito ha sottolineato come questo incontro rappresenti un passo significativo nella missione della Fondazione, da anni impegnata a promuovere consapevolezza, prevenzione e responsabilità nel mondo dello sport.

La collaborazione con una realtà come l’AS Roma e la vicinanza di un ambasciatore del calibro di Claudio Ranieri confermano la crescente attenzione verso temi che possono salvare vite e migliorare il benessere degli sportivi.