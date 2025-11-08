Castellabate, svaligiata un’abitazione: ladri portano via soldi e oggetti preziosi

Non si arresta l’ondata di furti nel territorio cilentano

A cura di Manuel Chiariello
Carabinieri

Ladri in azione a Santa Maria di Castellabate, in via Trattati di Roma, a pochi passi dalla centralissima e trafficata Piazza Matarazzo.

Secondo le prime ricostruzioni, il furto sarebbe stato messo in atto da una banda di malviventi che avrebbe prima disattivato il sistema di video sorveglianza dell’abitazione posta ad un piano superiore, facendo poi ingresso nella casa approfittando di una tettoia e servendosi di un trapano per scassinare un balcone

Il furto

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli stessi proprietari dell’abitazione che, questo pomeriggio, hanno ritrovato la casa completamente sotto sopra. In pochi attimi i ladri hanno portato via soldi e oggetti di valore, tra cui soprattutto due orologi da collezione.

Verosimilmente, il furto è avvenuto nella serata di ieri. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri della locale stazione di Santa Maria che stanno già indagando per cercare di risalire agli autori del furto.

