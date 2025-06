Castellabate: spiagge accessibili per l’estate 2025

Sta per entrare nel vivo la stagione estiva e il Comune di Castellabate intende, rendere pienamente fruibile, lungo tutta la fascia costiera, la risorsa mare, l’arenile e le spiagge da parte di residenti e di turisti al fine di agevolarne le funzioni proprie, sociali, ricreative e sportive, rimuovendo gli ostacoli alla libera fruizione o realizzando legittime soluzioni idonee alternative.

Gli obiettivi

Per questo motivo l’Amministrazione Comunale retta dal sindaco Marco Rizzo ha deciso di individuare dei percorsi di accesso al mare idonei o da rendere idonei alla fruizione del demanio marittimo, dell’arenile e delle spiagge, nel rispetto della vigente normativa in materia. In diverse aree del territorio comunale si è riscontrata proprio la carenza di accessi liberi diretti ed indiretti pubblici al mare, e in particolar modo alle località Lago e Pozzillo, dove tra l’altro sono presenti le spiagge/arenili più estese ed ampie del Comune.

Nella stagione balneare 2024, di concerto con l’ASL, sono stati individuati ed attivati, ben 17 varchi d’accesso per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso sulle spiagge dell’intero litorale. Dalla frazione Lago, ad Ogliastro Marina, tutti gli arenili sono stati dotati di strade d’accesso, opportunamente segnalate con cartelli ad hoc.

Le iniziative

La Giunta ha fornito pertanto precisi indirizzi amministrativi, in particolare al servizio Demanio e al servizio Patrimonio, in stretta collaborazione, per l’attivazione di una ricognizione delle vie, strade, varchi, percorsi di accesso al demanio marittimo o alla zona di prossimità al mare, verificando altresì, qualora fosse precluso l’accesso a pedoni e veicoli di soccorso o di servizio delle forze dell’ordine, la legittimità dell’installazione di cancelli, recinzioni o barriere di ogni tipo. Il servizio Demanio dovrà provvedere, poi, ad invitare i proprietari e/o possessori e/o detentori delle aree nelle quali ricadono le vie di accesso che dalle strade comunali conducono al demanio marittimo o alla zona di prossimità al mare, con l’inclusione di spazi di manovra, al fine di addivenire ad un accordo di collaborazione con i privati detentori.

L’accordo avrà come contenuti: l’impegno del privato a garantire, a titolo gratuito e volontario, alla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 15 ottobre 2025, almeno dalle ore 07,00 alle ore 21,00 (un’ora prima e un’ora dopo l’orario di balneazione), il libero transito pedonale, dei mezzi di soccorso, dei veicoli delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco; per motivi di sicurezza qualora nel percorso siano presenti delle aree di manovra, queste ultime dovranno essere lasciate libere da ostacoli di qualsiasi tipo; il Comune per il tramite del servizio Patrimonio e di intesa con il privato, si impegna a mantenere pulito ed efficiente le vie di accesso, nonché la funzionalità dell’impianto di illuminazione, ove presente; il Comune esonera il privato dalla responsabilità civile per eventuali danni a cose o persone arrecati in conseguenza del passaggio sui predetti accessi.