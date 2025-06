Castellabate, convegno sulle De.Co: opportunità per le eccellenze locali. Ecco di cosa si è discusso

Territorio, qualità ed identità: sono state le Denominazioni Comunali (De.Co) il focus del convegno tenutosi nel Castello dell’Abate a Castellabate insieme alla Regione Campania.

Focus del convegno

Un opportunità di confronto per la tutela dei prodotti e le tradizioni locali, mettendo al centro le unicità del territorio e le loro identità. Un prodotto che racconta una storia, una sagra che unisce una comunità, una ricetta che si tramanda da generazioni. Da oggi, le eccellenze locali del Cilento e dell’intera provincia di Salerno – dai prodotti agricoli alle specialità artigianali, dalle manifestazioni alle tradizionali tecniche di coltivazione – hanno uno strumento in più per essere riconosciute e valorizzate: il Registro regionale delle DE.CO., Denominazioni Comunali d’Origine.

I benefici

Oltre alla tutela culturale, il riconoscimento DE.CO. porterà benefici economici, si potranno infatti creare e promuovere programmi esperienziali, attraverso mirate azioni di marketing territoriale. I prodotti DE.CO. potranno quindi diventare protagonisti di eventi gastronomici e nuovi percorsi turistici.La DE.CO. non è un marchio di qualità nel senso classico, è una dichiarazione di appartenenza, la firma di un territorio sulle sue eccellenze.

Identità, memoria e futuro, dunque per sostenere le economie locali e raccontare la Campania attraverso le sue unicità. La Regione Campania afferma che dietro ogni prodotto o festa patronale c’è una storia che vale la pena preservare e condividere