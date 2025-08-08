Castellabate, il giornalista Domenico Iannacone chiude la rassegna “ColtoCircuito”: ultimo appuntamento l’11 agosto

Dopo un’intensa estate ricca di grandi ospiti nell’ambito della rassegna “ColtoCircuto”, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con “DLiveMedia”, è tutto pronto per l’ultimo appuntamento stagionale che prevede l’arrivo di Domenico Iannacone, giornalista tra i più apprezzati nel panorama nazionale.

La serata conclusiva

La serata conclusiva si terrà lunedì 11 agosto presso l’Area Portuale di San Marco di Castellabate alle ore 21.30, con ingresso gratuito.

La serata sarà moderata da un altro giornalista di spessore come Andrea Manzi, che dialogherà con Iannacone in un confronto a cuore aperto sul valore dell’informazione, il racconto della realtà e le sfide del nostro tempo. Noto volto della Rai, Iannacone è autore di grandi documentari di impatto sociale, inchieste giornalistiche e conduzioni di programmi tv come “I dieci comandamenti” e “Che ci faccio qui”.

Le dichiarazioni

“ColtoCircuito è stata una manifestazione di assoluto successo. Questo ultimo appuntamento rappresenta la chiusura ideale di una rassegna che ha saputo far dialogare la cultura con il territorio, valorizzando luoghi, idee e persone”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Tale rassegna, anche quest’anno, si è confermata come una delle proposte culturali più apprezzate della nostra estate capace di unire riflessione, confronto e partecipazione in una formula semplice ma profondamente efficace: l’incontro diretto tra pubblico e protagonisti del giornalismo, del cinema, dello sport e dello spettacolo”, conclude l’Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.