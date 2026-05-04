Castellabate, il cuore batte per la ricerca: successo per la 4ª edizione de “Il Filo della Solidarietà”

È andata in scena questo weekend la 4ª edizione del Filo della Solidarietà a Castellabate, l’iniziativa promossa dall’Associazione Raffaele Tortora in Piazza Lucia. Tre giorni intensi di eventi, musica, mercatini e stand gastronomici che hanno dato vita a una vera e propria maratona di solidarietà volta a sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca della cura dei tumori.

I numeri di un impegno costante

L’evento non è solo una festa, ma un impegno concreto di un’intera comunità che già negli anni scorsi ha raggiunto traguardi straordinari: oltre 60 mila euro donati e il finanziamento di due borse di studio annuali per altrettante giovani ricercatrici.

“Insieme manteniamo viva la speranza, per chi non smette mai di lottare”, è lo slogan della manifestazione, ormai diventata un appuntamento fisso che riunisce associazioni e realtà locali per l’unico, grande obiettivo della beneficenza.

Santa Maria si colora d’uncinetto

Dal 1 al 3 maggio, la frazione di Santa Maria si è riempita e colorata con i suggestivi allestimenti d’uncinetto fatti a mano, frutto della dedizione della “grande famiglia del filo”. Un programma vastissimo che ha unito il territorio nel segno di un bene comune, con la consapevolezza che “La ricerca di oggi sarà la cura di domani”.