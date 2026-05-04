La Rotta dei Focei: al via da Napoli il nuovo itinerario culturale tra Europa e Mediterraneo

Napoli si prepara ad accogliere un appuntamento di rilievo internazionale che unisce storia, cultura e cooperazione tra i popoli del Mediterraneo, con il Comune di Ascea protagonista del percorso. Il prossimo 6 maggio 2026, alle ore 16:30, nella suggestiva cornice della Sala della Loggia del Maschio Angioino, sarà ufficialmente costituita l’Associazione “La Rotta dei Focei – The Route of the Phocaeans”, progetto promosso proprio dal Comune cilentano.

I partner internazionali del progetto

Alla firma dell’atto costitutivo parteciperanno i rappresentanti istituzionali di Ascea (Italia), Focea (Turchia) e Saronikos (Grecia), ai quali si uniranno, nel percorso associativo, anche i Comuni di L’Escala (Spagna) e Aléria (Corsica, Francia). L’iniziativa si avvale del coordinamento scientifico dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, già parte del progetto sin dalla fase iniziale con la stipula del relativo protocollo d’intesa.

L’eredità di Velia e il pensiero eleatico

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una rete internazionale ispirata alle rotte degli antichi Focei, popolo di navigatori che tra il VII e il VI secolo a.C. fondò importanti città nel Mediterraneo, lasciando un’eredità culturale ancora oggi visibile. Tra queste, Velia, nel territorio di Ascea, rappresenta uno dei simboli più significativi: non solo colonia focese, ma centro di pensiero e innovazione, culla della filosofia eleatica e luogo legato alla figura di Parmenide, padre del pensiero occidentale. Un patrimonio che oggi diventa base per un progetto contemporaneo di cooperazione.

Napoli come centro dell’identità mediterranea

La scelta di Napoli come sede della firma non è casuale. Fondata come Neapolis anch’essa da coloni greci, la città incarna pienamente l’identità mediterranea fatta di incontri, scambi e contaminazioni culturali, rappresentando il luogo ideale per l’avvio ufficiale di questo percorso. “La firma dell’atto costitutivo rappresenta un passaggio fondamentale – dichiara il sindaco di Ascea, Stefano Sansone – perché trasforma una memoria condivisa in un progetto concreto. La Rotta dei Focei nasce per mettere in relazione territori diversi, ma profondamente connessi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile basata su cultura, turismo sostenibile e scambio tra comunità”.

Verso il riconoscimento del Consiglio d’Europa

Il progetto guarda già al futuro, con l’ambizione di candidare la Rotta dei Focei come Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa (tra i più famosi, il Cammino di Santiago e la Rotta di Enea), rafforzando il ruolo del Mediterraneo come spazio di dialogo e cooperazione. Il programma è sviluppato con il coordinamento di Irene Fusco, già esperta valutatrice della Commissione Europea e con consolidata esperienza nella gestione e realizzazione di progetti europei.

Prossima tappa: il simposio in Spagna

A seguito della firma, le delegazioni si sposteranno a L’Escala (Spagna), dove si terrà il primo simposio internazionale della Rotta dei Focei, con la partecipazione delle città partner e la presenza anche di Marsiglia, a conferma dell’estensione e della rilevanza europea del progetto. L’appuntamento di Napoli rappresenta l’inizio di un percorso internazionale che proseguirà con nuove tappe e iniziative nei territori coinvolti, consolidando una rete che unisce passato e presente. Un progetto che parte dalla storia, ma che guarda avanti: con una rotta condivisa e il Mediterraneo come orizzonte comune.