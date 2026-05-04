Carenza medici di base a Piaggine: l’Asl Salerno pronta alla deroga. Parla il Sindaco Pizzolante

Il Sindaco del Comune di Piaggine, Renato Pizzolante, nei giorni scorsi aveva lanciato l’allarme: “I medici di base disponibili hanno raggiunto il numero massimo di pazienti e ci sono diversi cittadini che non sanno a chi rivolgersi” aveva fatto sapere il primo cittadino.

Pizzolante aveva informato di essersi rivolto all’Asl Salerno, scrivendo direttamente al Direttore Generale, Ing. Gennaro Sosto, per chiedere di consentire una deroga rispetto al numero di pazienti per i medici di Medicina Generale del posto.

L’incontro con i vertici Asl

I microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Piaggine per tracciare, proprio con il Sindaco Pizzolante, il punto sulla questione:

“Mi sono recato a Salerno e ho trovato le porte della Direzione Generale dell’Asl aperte, sono stato ricevuto dal Direttore Sosto e l’Asl si sta attivando per ultimare l’iter burocratico che consentirà ai medici di accettare ulteriori pazienti rispetto al numero massimo previsto”.

Sospiro di sollievo per i cittadini

Il primo cittadino ha così annunciato l’avvio della risoluzione ad un problema che aveva allarmato e preoccupato la comunità. Molti residenti, infatti, si erano ritrovati improvvisamente senza assistenza di base, spaventati dalla prospettiva di non poter ricevere nemmeno le ricette per la prescrizione di farmaci in caso di necessità. Grazie all’intervento presso l’azienda sanitaria, l’iter burocratico è ora in fase di ultimazione per garantire a tutti il diritto alla salute.