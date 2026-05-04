Cilento

Tentato furto d’auto a Sapri: arrestato quarantenne dopo un inseguimento

I Carabinieri della Compagnia di Sapri arrestano un pregiudicato casertano in flagranza di reato. Recuperata e restituita una Fiat Panda rubata grazie al pronto intervento a Policastro Bussentino

Maria Emilia Cobucci
Carabinieri

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, pluripregiudicato originario della provincia di Caserta, colto in flagranza di reato per il furto aggravato di un’autovettura. L’operazione è scattata a seguito della segnalazione del furto di una Fiat Panda nel centro di Sapri.

Il piano di controllo del territorio

La Centrale Operativa della Compagnia locale ha immediatamente attivato il piano di controllo del territorio, coordinando le pattuglie in circuito e presidiando le principali arterie stradali per intercludere ogni via di fuga. L’efficace sinergia tra la Centrale Operativa e le unità dell’Arma impiegate sul campo ha permesso ai militari della Stazione Carabinieri di Vibonati, diretti dal Maresciallo Francesco Barile, di intercettare e bloccare il veicolo in transito nella frazione di Policastro Bussentino.

Restituzione del veicolo e provvedimenti giudiziari

L’autovettura è stata recuperata e già riconsegnata alla legittima proprietaria. Il quarantenne, concluse le formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo. Il risultato odierno evidenzia l’importanza del costante monitoraggio del territorio e la rapidità di intervento garantita dal coordinamento della Centrale Operativa, fondamentale per l’efficacia operativa delle Stazioni Carabinieri nel Golfo di Policastro.

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