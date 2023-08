Castellabate: grande successo per il concerto di Gigi D’Alessio

Bagno di folla per l’attesissimo concerto di Gigi D’Alessio che ha ufficialmente dato il via agli appuntamenti in musica di Arena in Villa Castellabate ‘900.

Oltre 5.000 persone hanno atteso con trepidazione l’artista partenopeo che è riuscito ad animare e infiammare con le sue melodie l’intera platea.

Trent’anni di carriera ripercorsi, successo dopo successo, tra emozioni, musica e canzoni intonate a squarciagola all’unisono.

Prima del concerto ad accogliere Gigi il sindaco Marco Rizzo che l’ha omaggiato con il gagliardetto del Comune di Castellabate e un piatto realizzato ad hoc per Castellabate ‘900.

Serata unica in Villa Matarazzo

Una serata unica che sarà indimenticabile per tantissime persone nella splendida cornice di Villa Matarazzo.

Le dichiarazioni del sindaco Rizzo

“È stato un bellissimo spettacolo: a parte la musica coinvolgente era palpabile l’emozione generale di tutti che intonavano le canzoni di questo artista. Un grandissimo successo per questo concerto che ha fatto registrare oltre 5.000 presenze in Santa Maria. I prossimi cantanti che si esibiranno in Villa Castellabate ‘900 saranno Franco Ricciardi, Luchè e Gigi Finizio. Quest’anno così importante per Castellabate sarà indimenticabile grazie a tutti questi eventi musicali, letterari, culturali ed artistici che ci accompagneranno fino ad Ottobre” dichiara il Sindaco Marco Rizzo.