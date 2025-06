Castellabate, dono speciale per Papa Leone: consegnata la statuetta di Santa Rosa da Lima

Una grande e sincera emozione per la comunità di Castellabate e per l’intera frazione di Alano, devota a Santa Rosa da Lima. La statuetta della patrona è stata consegnata e ricevuta direttamente dal Santo Padre, Papa Leone XIV. Un’opportunità straordinaria che ha reso felici tutti i fedeli della parrocchia.

L’iniziativa

A commentare la splendida iniziativa è Don Pasquale Gargione, parroco di Sant’Antonio e Santa Rosa a Lago-Alano di Castellabate, uno dei quattro luoghi di culto italiani dedicato alla Santa del Perù: “Per il forte legale che unisce il Santo Padre a quella terra dove ha vissuto per anni, abbiamo pensato di regalarle la statuetta della Santa per esprimergli il nostro affetto, assicurandogli sempre la nostra preghiera per la sua persona e per il suo Ministero Petrino”.