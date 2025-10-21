Castellabate: bando per l’assegnazione degli ormeggi nel porto di San Marco

Il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco Marco Rizzo, ha indetto indetto il bando per la formazione di una graduatoria relativa all’assegnazione di 50 posti di ormeggio nel porto di San Marco e più precisamente, presso gli specchi acquei che saranno gestiti dall’Ente in regime di concessione demaniale marittima provvisoria nel periodo ottobre 2025- maggio 2026.

Il piano tariffario

Posti barca e tariffe di riferimento banchina di riva est

Banchina N. posti barca di 1° categoria N. posti barca di 2° categoria Tariffa utenti 1° categoria [€] Tariffa minima utenti 2°,3°,4°.5° e 6° categoria [€] Riva est 12 – 400,00 € 500,00 € – 11 480,00 € 550,00 € Pdc Pdc 200,00 € –

Posti barca e tariffe di riferimento banchina di riva sud

Banchina N. posti barca di 1° categoria N. posti barca di 2° categoria N. posti barca di

3° categoria Tariffa minima utenti 1° categoria [€] Tariffa minima utenti 2°,3°,4°.5° e 6° categoria [€] Riva Sud 2 – – 400,00 € 500,00 € – 9 – 480,00 € 550,00 € – – 1 520,00 € 600,00 €

Posti barca e tariffe di riferimento banchina molo Velella sud

Banchina N. posti barca di 4° categoria N. posti barca di 5° categoria N. posti barca di

6° categoria N. posti barca di

7° categoria Tariffa minima utenti 1° categoria [€] Tariffa minima utenti 2°,3°,4°.5° e 6° categoria [€] Veletta Sud 5 – – – 540,00€ 650,00 € – 7 – – 560,00 € 700,00 € – – 2 – 580,00 € 750,00 € – – – 1 600,00 € 800,00 €

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle tariffe di ormeggio, sono state stabilite due rate di eguale importo, la prima da versare entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione definitiva del posto di ormeggio e la seconda da versare entro il 31/12/2025.

Come partecipare

Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo pec entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/10/2025 la domanda di assegnazione dell’ormeggio con la relativa offerta utilizzando il modello allegato al bando. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.