Caso Agropoli, La Porta rompe il silenzio: «Se anche la maggioranza dubita, i problemi sono reali»

Il consigliere Massimo La Porta commenta il documento di Agropoli Oltre Agropoli: "Confermate le criticità su ospedale, porto e urbanistica sollevate dall'opposizione"

Ernesto Rocco
Il comunicato politico trasmesso dal gruppo di maggioranza “Agropoli Oltre Agropoli” (leggi qui) ha innescato una reazione a catena, trovando una sponda immediata nelle riflessioni del consigliere comunale di opposizione Massimo La Porta.

Secondo l’esponente della minoranza, l’atto formale indirizzato al Sindaco apre un fronte politico che non può più essere ignorato, segnando un punto di non ritorno nella narrazione amministrativa degli ultimi mesi.

La convergenza sui temi caldi della città

Il consigliere La Porta sottolinea come le richieste avanzate da “Agropoli Oltre Agropoli” — che spaziano dalla sanità al destino dell’ospedale, fino alla programmazione turistica e al porto — ricalchino esattamente le battaglie portate avanti dall’opposizione. Per mesi, tali istanze sarebbero state liquidate come semplici pretesti polemici; oggi, invece, il fatto che provengano dall’interno della stessa maggioranza ne muta radicalmente il peso specifico.

«Si tratta esattamente degli stessi temi che da mesi l’opposizione consiliare porta all’attenzione dell’amministrazione comunale e che troppo spesso sono stati liquidati come semplici polemiche politiche», osserva La Porta, evidenziando come la necessità di un confronto serio sia ormai un’esigenza trasversale.

Il nodo urbanistica: dal PUC al vincolo cimiteriale

Un passaggio del documento che ha attirato particolare attenzione è quello relativo alle scelte urbanistiche. Il gruppo consiliare ha ammesso di aver votato il PUC pur nutrendo perplessità e ha sollevato critiche su questioni come il “vincolo cimiteriale”.

Questa ammissione è definita da La Porta come “politicamente rilevante”, poiché validerebbe le perplessità espresse da tempo dai banchi della minoranza. La conferma che sussistano criticità tecniche e politiche su strumenti di pianificazione così delicati rafforza l’idea che le grandi scelte per Agropoli non possano prescindere da un reale e profondo dibattito istituzionale.

Verso una richiesta di maggiore trasparenza

Secondo l’analisi del consigliere La Porta, la presa di posizione di “Agropoli Oltre Agropoli” dimostra che i problemi denunciati non erano strumentali, ma questioni reali e urgenti per il futuro della comunità. Il tema della trasparenza e della programmazione strategica diventa dunque il fulcro della sfida politica dei prossimi mesi.

La richiesta di chiarezza su settori chiave come il commercio, lo sviluppo turistico e la gestione dell’Ente non appare più come una voce isolata, ma come un coro che chiede un cambio di passo nella gestione della cosa pubblica, mettendo l’amministrazione di fronte alla necessità di un confronto che sia, finalmente, serio e trasparente.

