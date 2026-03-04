Cilento

Agropoli Oltre Agropoli incalza l’Amministrazione: «Necessario un confronto serio su ospedale, porto e bilancio»

Il gruppo consiliare Agropoli Oltre Agropoli chiede un incontro urgente al Sindaco. Focus su ospedale, porto, bilancio e stabilizzazione lavoratori

Ernesto Rocco
Municipio Agropoli

Il panorama politico agropolese si scalda con la nuova presa di posizione del gruppo consiliare “Agropoli Oltre Agropoli”. Attraverso un documento indirizzato al Sindaco e ai capigruppo, la compagine politica ha rinnovato l’invito a riprendere un confronto concreto e convinto sui punti programmatici che hanno segnato la nascita del gruppo, lamentando l’attesa di una convocazione ufficiale per discutere i temi nevralgici della città.

Le priorità sul tavolo: sanità, turismo e manutenzione

Il gruppo ha delineato un’agenda fitta di scadenze e criticità che richiedono un intervento immediato. Tra i temi fondamentali figurano la gestione dell’ospedale e dei servizi sanitari, la programmazione turistica e la riorganizzazione dei servizi. Non meno importante è il capitolo relativo ai lavori pubblici e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, del territorio, considerata una priorità strategica per l’interesse generale della comunità.

Urbanistica e bilancio: le perplessità su PUC e PIAO

Nonostante il gruppo abbia già dimostrato responsabilità in Consiglio Comunale votando favorevolmente, pur con riserve, sul PUC (Piano Urbanistico Comunale), restano aperti diversi fronti critici. “Agropoli Oltre Agropoli” richiede chiarimenti urgenti sul PIAO, sottolineando: “Non vorremmo che tale strumento venisse presentato in maniera definitiva, senza un preventivo e doveroso momento di discussione politica e tecnica”.

Forti dubbi permangono anche sul cosiddetto “vincolo cimiteriale”, tema già discusso in Commissione Urbanistica ma che, secondo il gruppo, presenta criticità meritevoli di un ulteriore approfondimento condiviso. Con l’approssimarsi dell’approvazione del bilancio comunale, la richiesta è chiara: un confronto preventivo e trasparente per analizzare le prospettive finanziarie dell’Ente.

Strategie per il commercio e il futuro del porto

Il rilancio economico passa inevitabilmente per il comparto commerciale e per l’infrastruttura simbolo della città: il porto. Sebbene vengano riconosciuti gli interventi previsti, il gruppo ritiene indispensabile “avviare quanto prima una discussione allargata e partecipata, coinvolgendo tutte le forze politiche e tutte le associazioni di categoria interessate”.

Infine, la nota si conclude con una richiesta di apertura al dialogo sugli assetti degli organi di rappresentanza, sull’organigramma dell’Ente e sulla stabilizzazione degli operai dell’Agropoli Cilento Servizi. Un appello che, come precisato dai consiglieri, viene lanciato con spirito di collaborazione ma con la fermezza di chi opera nell’esclusivo interesse della cittadinanza.

