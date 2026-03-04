Casal Velino: una raccolta fondi per aiutare la piccola Teresa

La comunità di Casal Velino si è mobilitata per la piccola Teresa, di appena 3 mesi, affetta da una grave cardiopatia congenita che richiede cure continue e altamente specialistiche. Da oltre due mesi e mezzo la famiglia vive tra ospedali e reparti intensivi: inizialmente al Monaldi di Napoli, dove le condizioni della bambina sono progressivamente peggiorate, e ora al Bambino Gesù di Roma, dove verrà trasferita per ricevere trattamenti più complessi.

Il racconto della mamma

“Teresa non cresceva. Subito ci è stato diagnosticato anche un difetto importante all’arco aortico, che inizialmente si pensava potesse regredire dopo l’intervento. Invece non è stato così”, racconta la mamma della piccola. Di fronte alle difficoltà e alle spese impreviste che la famiglia è costretta ad affrontare, l’associazione “I Love Acquavella”, ha avviato una raccolta fondi per offrire un sostegno concreto.

L’appello alla solidarietà: ecco come contribuire

“Un piccolo gesto può fare la differenza. La mamma della piccola Teresa ha sempre sostenuto la nostra associazione: ora tocca a noi restituirle un po’ di quel bene”.

Associazione I Love Acquavella

IBAN: IT91S0706676680000000037828

Causale: Donazione a sostegno della piccola Teresa