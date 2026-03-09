Attualità

Caro carburanti, il governo studia il taglio delle accise: pressing di associazioni e opposizioni

Il Governo Meloni valuta il taglio delle accise sui carburanti per fermare i rincari. Codacons preme per un intervento immediato: ecco cosa sta succedendo

Redazione Infocilento
Benzina

L’impennata dei prezzi del greggio, innescata dalle tensioni belliche internazionali, ha riportato al centro del dibattito politico ed economico il tema del costo dei carburanti. Nelle ultime ore si è intensificato il pressing delle associazioni dei consumatori, con il Codacons in prima linea, per sollecitare un intervento immediato volto a calmierare i listini alla pompa attraverso la riduzione delle accise.

Continua dopo la pubblicità

La richiesta è chiara: un provvedimento congiunto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) per arginare una deriva che rischia di pesare in modo insostenibile sulle tasche di cittadini e imprese.

Continua dopo la pubblicità

L’apertura di Giorgia Meloni: verso il meccanismo delle accise mobili

Il governo non è rimasto sordo alle sollecitazioni. Durante un recente intervento televisivo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha confermato che l’esecutivo sta analizzando le possibili contromisure per contenere i rincari. “Sulla benzina stiamo valutando il meccanismo delle accise mobili, viene anche richiesto da parte dell’opposizione, stiamo studiando da qualche giorno il meccanismo”, ha dichiarato la premier, aprendo ufficialmente alla possibilità di un intervento tecnico sulla tassazione dei prodotti petroliferi.

L’obiettivo è quello di attivare un sistema che permetta di ridurre le imposte fisse in corrispondenza dell’aumento dei prezzi alla produzione, neutralizzando così parte dei rincari.

Il nodo normativo: tra decreti esistenti e nuovi provvedimenti

Secondo il Codacons, il quadro normativo attuale permetterebbe già un intervento tempestivo senza la necessità di attendere lunghi iter parlamentari. L’associazione fa riferimento al decreto n. 5 del 2023, che consente di utilizzare l’extra gettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi per finanziare un taglio delle accise. “Per ridurre il peso delle accise e contenere la corsa al rialzo dei carburanti non serve un nuovo decreto né complicare la vita ai consumatori, perché la legge che consente di intervenire in modo immediato sulla tassazione di benzina e gasolio esiste già ed è in vigore dal 2023”, sostiene l’associazione.

Tuttavia, sotto il profilo giuridico, l’orientamento prevalente all’interno del governo appare più cauto. Fonti vicine al dossier sottolineano che, per aggiornare i parametri di riferimento alle attuali quotazioni di mercato, sarebbe comunque necessario il passaggio in Consiglio dei Ministri per l’approvazione di un decreto legge urgente. L’iter potrebbe concludersi già entro la settimana, garantendo la necessaria copertura legale all’operazione.

L’appello alla tempestività: “Danni per milioni di euro”

La questione centrale, oltre allo strumento tecnico da utilizzare, resta il fattore tempo. La fluttuazione dei mercati energetici richiede risposte rapide per evitare effetti a catena sull’inflazione e sui consumi interni. Il Codacons ha rimarcato l’urgenza di una decisione politica che superi le divisioni: “È giusta quindi la volontà del governo di ricorrere a tale strumento e in questo momento così delicato occorre evitare da ogni parte contrapposizioni ideologiche che danneggiano unicamente i consumatori. Il problema del ribasso delle accise non è il ‘come’, visto che gli strumenti ci sono già, ma il ‘quando’, perché ogni giorno di ritardo corrisponde a danni da centinaia di milioni euro per gli italiani. Il governo deve agire e deve farlo in fretta senza se e senza ma, o si renderà complice dei danni economici inferti al Paese”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Api

Serramezzana diventa “Comune amico delle api”: la tutela della biodiversità diventa bene comune

l Comune di Serramezzana aderisce alla CooBEEeration Campaign. Dalla riduzione dei pesticidi alla tutela della biodiversità: ecco il piano del sindaco Materazzi

Spettacolo della natura ad Agropoli: i cigni reali conquistano il porto

Cinque esemplari di cigno reale avvistati nel porto di Agropoli. Un evento raro dopo i primi avvistamenti al Sele. Scopri i dettagli e i consigli degli esperti

Santa Marina: crolla la Provinciale, Giudice:” Chiederemo la somma urgenza”

È completamente crollata, nel tratto già interessato da una frana, la strada provinciale 82 che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo di Santa Marina.

Festa del Carciofo

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Bellizzi rifiuti

Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero sui rifiuti condominiali: stop ai bidoni in strada, nuovi controlli della Polizia Municipale e soluzioni gratuite per i cittadini virtuosi

Rubinetto

Buonabitacolo si mobilita per l’acqua: nasce il Comitato “No Consac”

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Maria Gabriella Schettino

La dottoressa Maria Gabriella Schettino scelta come donna medico per parlare di “leadership gentile” dei camici rosa su RaiNews24 – Salute

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…

Agropoli, la Rupe si sgretola: in arrivo fondi per il Fortino

La scalinata del Fortino è ufficialmente chiusa, eppure le barriere vengono continuamente divelte. Intanto, la roccia continua a cadere e il cuore antico della città soffre l'erosione del tempo e del mare

Albero Falcone Sanza

Sanza, l’Albero di Falcone mette radici: un simbolo di legalità che unisce scuola e territorio

Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.

Lustra: un milione per la messa in sicurezza della zona Massacanina

Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento

Eboli: Salvatore Biazzo ha presentato “I Misteri del Chimico dei Fantasmi”

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.