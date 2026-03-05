Attualità

Aumenta il prezzo del carburante: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

Amara sorpresa per gli automobilisti e i lavoratori che questa mattina hanno rifornito le loro auto e i loro mezzi di carburante

Alessandra Pazzanese

Amara sorpresa per gli automobilisti e i lavoratori che questa mattina hanno rifornito le loro auto e i loro mezzi di carburante: già da ieri i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati.

Prezzi alle stelle

Sono i primi effetti della guerra in Medio Oriente causati dall’impennata delle quotazioni petrolifere. Basti pensare che la quotazione del gasolio sui mercati all’ingrosso ha registrato un balzo del 16% questo si traduce nel fatto che fare il pieno di gasolio potrebbe costare già 5 euro in più- Il diesel è arrivato a toccare le quotazioni massime raggiunte a febbraio di due anni fa, mentre l’aumento sulla benzina è stato più limitato, ma comunque non marginale.

Cosa ne pensano i cittadini?

Il maggior costo della materia prima sul mercato ha chiaramente scatenato una corsa al rialzo dei maggiori marchi. Ma cosa pensano i cittadini di tali aumenti? Hanno il timore che le tensioni in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi anche delle altre merci, possa portare ad un nuovo periodo di crisi?

Leggi anche:

Novità al Comando di Polizia Municipale: Ermanno Napoliello è il nuovo Vice Comandante
Condividi questo articolo
3 commenti

Potrebbe interessarti anche:

Scontro sull’acqua a Sanza: Maione replica e richiama alla Legge

Dibattito acceso a Sanza, circa l’emergenza idrica, dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Vittorio Esposito. Il primo cittadino, intervenendo sulla questione, ha ribadito la sua posizione con toni netti

La Polisportiva Basket Agropoli batte il Solofra, Coach Di Concilio: “prestazione super dei ragazzi”

Successo convincente che proietta i cilentani verso le zone alte della classifica

Giovanni Forlano

Olimpiadi Italiane di Informatica, Giovanni Forlano dell’ITE “Sacco” di Sant’Arsenio supera la selezione e vola alla fase territoriale

Un risultato che premia l’impegno, la passione e le competenze dimostrate da Giovanni nel campo dell’informatica e della logica computazionale

Roccadaspide, parco giochi

Roccadaspide: la frazione di Serra ha il suo nuovo parco giochi

L'obiettivo è quello di rendere i luoghi di aggregazione sempre più sicuri, moderni e accoglienti per tutti

Rotary Sala Consilina

Ansia scolastica: centinaia di studenti del Vallo di Diano coinvolti nel progetto del Rotary

Il prossimo appuntamento è in programma domani venerdì 6 marzo al  “Pomponio Leto” di Teggiano

Municipio Eboli

RSU CISL di Eboli: “inaccettabile scaricare sui funzionari i ritardi del bilancio”

La nota è a firma di Francesco Mandia e Cosimo Sparano

Antonio Agresti

Consiglio comunale di Capaccio Paestum, Agresti: “Approvate dilazioni più ampie e definizione agevolata dei tributi comunali”

Antonio Agresti: “Una misura concreta per famiglie e imprese capaccesi”

Valva, antica tradizione dei campanacci

Il suono antico dei campanacci torna a vivere a Valva: nasce il 1° Festival dei Campanacci d’Italia

Tradizione pastorale, artigianato, musica e cultura popolare nel cuore dell’Appennino salernitano

Agropoli, tempesta politica dopo il sequestro a Trentova: l’opposizione chiede le dimissioni

Scontro totale ad Agropoli dopo il sequestro dello stabilimento a Trentova. La Porta e Pesce attaccano: "Gestione superficiale". La replica del Sindaco

Detto tra Noi

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Polizia, sequestri

Salerno, deteneva armi clandestine, munizioni e banconote false: arrestato

L'indagato è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di munizionamento, ricettazione, detenzione di banconote false e di oggetti atti ad offendere

Giustizia

Riforma della giustizia e Referendum: il dibattito infiamma il territorio salernitano

Verso il Referendum Costituzionale del 22-23 marzo: ecco il programma dei dibattiti a Eboli, Albanella e Salerno con i protagonisti della politica e dell'avvocatura