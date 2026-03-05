Aumenta il prezzo del carburante: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

Amara sorpresa per gli automobilisti e i lavoratori che questa mattina hanno rifornito le loro auto e i loro mezzi di carburante: già da ieri i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati.

Prezzi alle stelle

Sono i primi effetti della guerra in Medio Oriente causati dall’impennata delle quotazioni petrolifere. Basti pensare che la quotazione del gasolio sui mercati all’ingrosso ha registrato un balzo del 16% questo si traduce nel fatto che fare il pieno di gasolio potrebbe costare già 5 euro in più- Il diesel è arrivato a toccare le quotazioni massime raggiunte a febbraio di due anni fa, mentre l’aumento sulla benzina è stato più limitato, ma comunque non marginale.

Cosa ne pensano i cittadini?

Il maggior costo della materia prima sul mercato ha chiaramente scatenato una corsa al rialzo dei maggiori marchi. Ma cosa pensano i cittadini di tali aumenti? Hanno il timore che le tensioni in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi anche delle altre merci, possa portare ad un nuovo periodo di crisi?