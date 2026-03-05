Aumenta il prezzo del carburante: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

Amara sorpresa per gli automobilisti e i lavoratori che questa mattina hanno rifornito le loro auto e i loro mezzi di carburante: già da ieri i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati.
Prezzi alle stelle
Sono i primi effetti della guerra in Medio Oriente causati dall’impennata delle quotazioni petrolifere. Basti pensare che la quotazione del gasolio sui mercati all’ingrosso ha registrato un balzo del 16% questo si traduce nel fatto che fare il pieno di gasolio potrebbe costare già 5 euro in più- Il diesel è arrivato a toccare le quotazioni massime raggiunte a febbraio di due anni fa, mentre l’aumento sulla benzina è stato più limitato, ma comunque non marginale.
Cosa ne pensano i cittadini?
Il maggior costo della materia prima sul mercato ha chiaramente scatenato una corsa al rialzo dei maggiori marchi. Ma cosa pensano i cittadini di tali aumenti? Hanno il timore che le tensioni in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi anche delle altre merci, possa portare ad un nuovo periodo di crisi?
La finanza non fa controlli su quesiti aumenti ingiustificati speculazione vergognoso
Io sempre 10 euro ne faccio.
Però il carburante lo avevano già dentro, e lo hanno pagato di meno sempre loro ci guadagnano