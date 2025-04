Carenza di personale negli ospedali del Cilento e Diano: «problema rappresenta una priorità» | VIDEO

La mancanza di personale medico e infermieristico continua ad interessare gli ospedali di periferia della Provincia di Salerno: Sapri, Vallo della Lucania e Polla. Una questione spesso attenzionata dalla FP CIGL rappresenta dal segretario generale Antonio Capezzuto.

La posizione di Capezzuto

“La carenza di personale è sicuramente una priorità per la FP CGIL – ha affermato il segretario generale Capezzuto – È un tema che abbiamo posto anche al Governo nazionale perché c’è bisogno di uno sblocco dei tetti di spesa che bloccano l’assunzione del personale”.

“Diciamo che l’ASL di Salerno ha fatto un ottimo lavoro perché ha attivato un concorso che sta gestendo per l’assunzione di quasi duecento oss – ha aggiunto – un avviso a tempo indeterminato, un concorso per infermieri, per fisioterapisti e per tutta una serie di figure professionali che servono all’interno delle nostre strutture ospedaliere. Noi chiediamo un’attenzione particolare per le strutture ospedaliere periferiche e dunque quando le graduatorie scorrono chiediamo che il personale venga inviato proprio in queste strutture”.