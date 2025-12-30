Capodanno sicuro a Capaccio Paestum: divieto di accensione di fuochi d’artificio, arriva l’ordinanza del sindaco

Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, Io sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti razzi ed altri artifici pirotecnici nei luoghi pubblici del territorio comunale; il provvedimento sindacale è in vigore dalle ore 20.00 del 30 dicembre 2025 e fino alle ore 08.00 del 7 gennaio 2026.

Il provvedimento

Come si legge nell’ordinanza sindacale l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio “viene spesso effettuata su piazze, giardini e parchi pubblici, nelle immediate vicinanze di edifici dove sono collocati uffici pubblici, di luoghi sensibili quali (ospedali, cliniche, case di cura, comunità in genere, chiese) nonché rilevanti da un punto di vista architettonico e artistico (centro storico) provocando disturbo alla quiete pubblica e molto spesso anche situazioni di pericolo per la sicurezza e l’incolumità delle persone e danni al patrimonio artistico e architettonico”.

L’Ente ha così deciso di porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e gli animali da affezione, limitando quanto più possibile ogni tipo di sparo di qualunque tipo di fuoco pirotecnico; come Capaccio Paestum anche altri Comuni emetteranno lo stesso provvedimento per delle festività sicure.

I trasgressori ai divieti saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.