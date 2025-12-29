Roccadaspide: stop a botti e fuochi d’artificio fino al 7 gennaio

Pugno duro da parte dell’Amministrazione Comunale di Roccadaspide contro l’utilizzo dei fuochi pirotecnici in queste festività natalizie e in vista del Capodanno. Il sindaco, Gabriele Iuliano, ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione ed il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, di mortaretti, bombette, razzi ed altri fuochi pirotecnici fino al 7 gennaio 2026, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Il provvedimento

Come spiegato nell’ordinanza sindacale “esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera

vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, in grado di provocare danni

fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito”.

L’Amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti coercitivi, fa appello

soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole che l’accensione di petardi e fuochi pirotecnici in genere, può avere per la sicurezza propria e degli altri.

Sanzioni per i trasgressori

Sono previste sanzioni per i trasgressori. L’inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 C.P. e dalla legislazione statale vigente, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500.00.