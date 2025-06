Capaccio Paestum: successo l’open day di E-Power, azienda produttrice di E-bike

Venerdì 13 giugno 2025, Capaccio Paestum ha ospitato l’atteso Open Day di E-Power, un evento gratuito che ha attirato numerosi appassionati di mobilità sostenibile e curiosi della tecnologia delle e-bike personalizzate E-Power. L’iniziativa si è svolta presso lo showroom E-Power in Via Rettifilo Filette 18, e ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione come l’attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari e l’ex calciatore Alessandro Costacurta, entrambi entusiasti sostenitori del brand e delle sue soluzioni ecologiche.

Un programma ricco di emozioni

La serata è iniziata alle 18:30 con i test drive delle nuove e-bike E-Power, offrendo ai partecipanti l’opportunità di provare in prima persona l’esperienza di guida delle biciclette elettriche personalizzate. Alle 19:30 è stata inaugurata l’area food, completamente gratuita, dove i visitatori hanno potuto gustare prelibatezze offerte dai partner ufficiali dell’evento: Max Pizza, Siamo Fritti, Annunziato Snack, Caseificio Di Lascio, Paestum Service, Tre Daniele e la Gelateria e Graniteria “I Carretti di Ascea”. Il programma ha proseguito con uno spettacolare BMX Freestyle Show, seguito dall’incontro con gli ospiti speciali Martina Colombari e Alessandro Costacurta. La serata si è conclusa con un’esperienza musicale coinvolgente, che ha unito nostalgia e innovazione, celebrando il passaggio dagli anni ’90 al futuro. L’evento è stato presentato da Fabio Bacco e accompagnato dalle performance musicali dei DJ Luca Severino e Ciro Panariello, con l’energia live della band No More Trouble.

Un successo condiviso

L’Open Day E-Power ha rappresentato non solo un’opportunità per scoprire le novità del brand, ma anche un momento di condivisione e celebrazione della mobilità elettrica come scelta consapevole e sostenibile. L’azienda E-Power, nata e cresciuta nel territorio, ha confermato il suo impegno nell’offrire soluzioni innovative e personalizzate, adatte sia ai privati che alle aziende, come ristoranti e strutture ricettive. L’evento ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione con partner locali, contribuendo a rafforzare il legame con la comunità e a promuovere un modello di sviluppo sostenibile. Con l’entusiasmo dimostrato dai partecipanti e la qualità delle proposte offerte, l’Open Day E-Power si è confermato come un appuntamento imperdibile per chi è interessato a scoprire le potenzialità della mobilità elettrica e a vivere un’esperienza all’insegna dell’innovazione e del divertimento.