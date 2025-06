Capaccio Paestum: tutto pronto per “L’Open Day E-Power”, ospiti d’eccezione Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Venerdì 13 giugno 2025, a partire dalle ore 18:30, l’azienda produttrice di eBike personalizzate E-Power aprirà le porte del proprio stabilimento – in Via Rettifilo Filette, 18 a Capaccio Paestum per un appuntamento imperdibile: l’Open Day E-Power, un evento totalmente gratuito e aperto al pubblico. Ospiti d’eccezione della manifestazione saranno l’attrice e conduttrice televisiva Martina Colombari e un mito del calcio italiano e internazionale: Alessandro Costacurta. Entrambi hanno scelto di personalizzare le loro eBike E-Power su misura, abbracciando lo stile unico, la tecnologia e l’ecosostenibilità che contraddistinguono il brand. L’evento sarà presentato da Fabio Bacco, con una ricca programmazione che unisce spettacolo, musica, food e test drive.

Programma Open Day – venerdì 13 giugno

18:30 – Accendi l’adrenalina – Inizio test drive

19:30 – Ricarica l’energie – Apertura area food (totalmente gratuita)

21:00 – BMX Freestyle Show

21:30 – Special Guest – Incontro con Costacurta e Colombari

22:30 – Dagli anni ‘90 al futuro

23:00 – Ultimi secondi, massima emozione

Durante tutta la serata, sarà attiva un’ampia area food & beverage, grazie ai partner ufficiali di E-Power

• Max Pizza

• Siamo Fritti

• Annunziato Snack

• Caseificio Di Lascio

• Paestum Service

• Tre Daniele

• Gelateria e Graniteria “I Carretti di Ascea”

Il sound sarà curato dai DJ Luca Severino e Ciro Panariello, con l’energia tutta live della band No More Trouble. Questo evento è gratuito e rappresenta un’occasione unica per vivere l’universo E-Power da vicino, scoprire le novità 2025 e lasciarsi ispirare da un nuovo modo di intendere la mobilità elettrica e sostenibile. L’organizzazione e la comunicazione dell’evento sono curate dall’agenzia di marketing SoSocial, partner ufficiale di E-Power per lo sviluppo strategico e creativo.

Info e contatti