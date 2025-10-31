Capaccio Paestum, la Croce Rossa organizza la Festa di Halloween: un evento dedicato ai più piccoli

È tutto pronto per la Festa di Halloween organizzata dal Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco Palimento.
L’appuntamento
L’evento, ad ingresso gratuito e pensato per i bambini, è in programma per il 1º novembre, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, e si terrà presso la Sala Hera Argiva di località Ponte Barizzo.
I piccoli partecipanti potranno vivere un momento di gioco, divertimento e aggregazione tramite i laboratori creativi che si terranno durante l’evento, potranno fare merenda con dolcetti e pop corn, potranno scattare delle foto ricordo, non mancherà niente alla festa di Halloween della Croce Rossa.
Il gruppo di volontariato capaccese ha espressamente consigliato la prenotazione che potrà essere effettuata rivolgendosi ai numero 389 536 7195 o 380 173 9515.