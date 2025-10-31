Capaccio Paestum, la Croce Rossa organizza la Festa di Halloween: un evento dedicato ai più piccoli

Una festa dedicata ai bambini, all'insegna del divertimento e dell'aggregazione

A cura di Alessandra Pazzanese
Croce Rossa Capaccio

È tutto pronto per la Festa di Halloween organizzata dal Comitato di Capaccio Paestum della Croce Rossa Italiana, presieduto da Marco Palimento.

L’appuntamento

L’evento, ad ingresso gratuito e pensato per i bambini, è in programma per il 1º novembre, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, e si terrà presso la Sala Hera Argiva di località Ponte Barizzo.

I piccoli partecipanti potranno vivere un momento di gioco, divertimento e aggregazione tramite i laboratori creativi che si terranno durante l’evento, potranno fare merenda con dolcetti e pop corn, potranno scattare delle foto ricordo, non mancherà niente alla festa di Halloween della Croce Rossa.

Leggi anche:

Nel Cilento la festa di “Holy Win, il Santo vince”, in alternativa a quella di Halloween

Il gruppo di volontariato capaccese ha espressamente consigliato la prenotazione che potrà essere effettuata rivolgendosi ai numero 389 536 7195 o 380 173 9515.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Gennaro Maione

A Consac la certificazione ISO 27001. Maione: «massima protezione dei dati»

“Non è solo un requisito tecnico, bensì una garanzia di fiducia verso…

La via dei mulini

Riaperta la via dei mulini a Perdifumo: un passo per il trekking e il turismo sostenibile

«Un passo concreto nel percorso di valorizzazione e tutela del nostro patrimonio…

Santa Lucilla

Almanacco del 31 Ottobre, si celebra Santa Lucilla. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 31 Ottobre segna la fine della Cappella Sistina e l’inizio della…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79