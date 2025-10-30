Nel Cilento la festa di “Holy Win, il Santo vince”, in alternativa a quella di Halloween

Si avvicina la notte più paurosa che ci sia e mentre i bambini si preparano ad andare in giro ripetendo la tradizionale frase “dolcetto o scherzetto?”, c’è chi prova a mettere da parte questa festa di origine anglosassone e dare un’ importanza maggiore a quella di Ognissanti. È il caso della Parrocchia dei “Ss. Eustachio e Nicola” di Gioi, che con il parroco Don Marco Torraca, ha proposto anche quest’anno una festa “alternativa” a quella di Halloween, “Holy Win, il Santo vince”.

L’iniziativa

Coinvolti nell’iniziativa i bambini delle parrocchie di Gioi e Cardile, che dovranno utilizzare non i classici travestimenti “mostruosi” di Halloween, ma bensì “vestirsi da Santi”. L’appuntamento è per il 31 ottobre: ogni bambino è invitato a partecipare vestito da Santo o da qualsiasi figura legata alla cristianità.

Il programma prevede l’accoglienza in Piazza A.Maio di Gioi alle ore 15.00. A seguire la celebrazione dei Santi nella Chiesa di Sant’Eustachio. Come ad ogni festa ci sarà spazio per giochi, balli, canti, buon cibo e tanto divertimento e la premiazione del miglior Santo imitato. Per i piccoli sarà anche un’occasione per approfondire la conoscenza della storia dei Santi di cui magari sanno soltanto il nome.