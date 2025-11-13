Capaccio Paestum: al via la sistemazione di Via Italia 61

Al via i lavori di ristrutturazione di Via Italia 61, una notizia importante, attesa da tempo, per tanti cittadini di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, infatti, ha avviato lavori di una delle strade principali della città, dove sono presenti la maggior parte delle attività commerciali del luogo.

I lavori di sistemazione

I lavori sono cominciati a partire dall’inizio di Via Italia 61, precisamente dove è collocata la caserma dei Carabinieri e termineranno nei pressi del Bar Villaggio. Non mancano, però i disagi a causa dei lavori. I cittadini, infatti, sono costretti a percorrere strade parallele tra cui via della Repubblica e via Ferruccio Parri.

Gli interventi in programma

La strada verrà rinnovata con la pietra lavica dell’Etna di colore nero che sostituirà i precedenti cubetti di porfido. Il rifacimento del lastricato è stato possibile solo grazie ai fondi del Pnrr, la fine dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026.

I nuovi interventi consentiranno di avere più sicurezza e ordine, così da sfruttare il centro cittadino per piacevoli passeggiate.