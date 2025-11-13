Capaccio Paestum: al via la sistemazione di Via Italia 61

La strada verrà rinnovata con la pietra lavica dell’Etna di colore nero che sostituirà i precedenti cubetti di porfido

A cura di Maria Vittoria Delli Priscoli

Al via i lavori di ristrutturazione di Via Italia 61, una notizia importante, attesa da tempo, per tanti cittadini di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, infatti, ha avviato lavori di una delle strade principali della città, dove sono presenti la maggior parte delle attività commerciali del luogo.

I lavori di sistemazione

I lavori sono cominciati a partire dall’inizio di Via Italia 61, precisamente dove è collocata la caserma dei Carabinieri e termineranno nei pressi del Bar Villaggio. Non mancano, però i disagi a causa dei lavori. I cittadini, infatti, sono costretti a percorrere strade parallele tra cui via della Repubblica e via Ferruccio Parri.

Leggi anche:

Pioggia di fondi per la viabilità nei comuni della provincia di Salerno. Sorridono Cilento e Diano

Gli interventi in programma

La strada verrà rinnovata con la pietra lavica dell’Etna di colore nero che sostituirà i precedenti cubetti di porfido. Il rifacimento del lastricato è stato possibile solo grazie ai fondi del Pnrr, la fine dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026.

I nuovi interventi consentiranno di avere più sicurezza e ordine, così da sfruttare il centro cittadino per piacevoli passeggiate.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Porto di Scario

Scario: al via l’allungamento della scogliera, potenziamento in vista per il porto

In corso interventi di potenziamento e allungamento della scogliera di protezione che…

Candela

Lutto a Sicignano degli Alburni: la comunità piange la prematura scomparsa di Teresa Amato, proclamato il lutto cittadino

Sicignano degli Alburni in lutto per la morte di Teresa Amato, 32…

La natura e il mito del Cilento al Senato: presentato il libro “La Tribù dei Piedi Scalzi e il Mistero di Punta Leucosia”

L'opera, scritta da Daniela D'Andrea, ha ricevuto il patrocinio del PNCVA

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79