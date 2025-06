Campora: avviso per la concessione di contributi per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali

Il Comune di Campora, guidato dal sindaco Gianni Feola, ha pubblicato un avviso publico per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali operanti nel Comune di Campora.

L’avviso

L’ avviso è finalizzato a garantire il sostegno delle piccole e micro-imprese, con sede operativa nel territorio del Comune di Campora, mediante la concessione una tantum di un contributo a fondo perduto per le spese di gestione di competenza del periodo 01.01.2021-31.12.2021. L’importo complessivo dei fondi messi a disposizione dal Comune di Campora con il presente avviso è pari ad € 11.185,00 per l’annualità 2021.

Nelle spese gestione rientrano: acquisto di materiale e macchinari per la protezione dei lavoratori e dei consumatori, canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali, siti web ecc., servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci, corsi di formazione in materia di sicurezza e protezione di lavoratori, affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa e/o ratei del mutuo annuali, spese per carburante, utenze (luce, gas, acqua, etc.), noleggio attrezzature per attività ordinaria.

Come presentare domanda

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro e non oltre le ore del 12:00 del 27/06/2025. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune UTC.CAMPORA@ASMEPEC.IT indicando nell’oggetto “Avvisopubblico per concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali operanti nel Comune di Campora (SA)”. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.