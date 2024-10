“Cilento Focus”: alla scoperta di Campora, tra storia, progetti e iniziative future

“Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. Nello speciale di “Cilento Focus”, abbiamo raggiunto Campora, paese montano che sorge nell’Alto Calore, che vanta un ricco patrimonio boschivo e che, come sottolineato dal Sindaco Gianni Feola, in questi mesi è “meta di pellegrinaggio” di tanti amanti della natura e cercatori di funghi.

Campora: un borgo ideale

Un lavoro costante quello dell’amministrazione comunale, che è attenta al benessere del cittadino e al decoro urbano. Tante le iniziative messe in campo: lo scopo del comune è quello di acquistare edifici privati con lo scopo di recuperarli per restituire così al paese una uniformità estetica, tanto da divenire un “borgo ideale” per un turismo “immersivo”.

Attenzione anche ai giovani che in questi mesi, per la prima volta nella storia del Comune, sono impegnati a portare a termine il lavoro di volontariato come Servizio Civile.