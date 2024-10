Campora: il sindaco Gianni Feola traccia un bilancio dell’attività amministrativa

Il Sindaco di Campora Gianni Feola, ha tracciato un bilancio della sua attività amministrativa. Feola, eletto primo cittadino nelle ultime elezioni amministrative, era già Vicesindaco del Comune. Tanti i temi trattati, dallo riqualificazione del borgo alla sanità.

Gli obiettivi

L’intento del comune è quello di acquistare edifici privati con lo scopo di recuperarli per restituire così al paese una uniformità estetica, tanto da divenire un “borgo ideale” per un turismo “immersivo”. Ripreso anche il sentiero del Monte Monaco, una camminata di circa due ore, attrattiva per gli amanti del trekking. Interventi anche contro il dissesto idrogeologico in zona Salice e sulla strada Campora-Stio.

E a proposito di viabilità, il Sindaco Feola ha annunciato importanti novità per quanto riguarda la strada del Parco. Presso il Comune di Vallo della Lucania è stato presentato uno stralcio del primo lotto che da Vallo supererà il Comune di Campora verso Laurino, per circa 16km.

Presto inaugurata una bottega di comunità

A breve inoltre, verrà inaugurata una “bottega di comunità” dove ci sarà la presenza costante di un infermiere e dove si svolgeranno anche prestazioni multi specialistiche per diverse patologie. Infine, attenzione anche al divertimento dei più piccoli: è in progetto la riqualificazione del parchetto con nuove giostrine, a testimonianza di quanto l’amministrazione comunale abbia a cuore il futuro delle nuove generazioni.