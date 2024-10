Campora, avviato il Servizio Civile Universale: è la prima nella storia del Comune

Per la prima volta nella storia di Campora, dieci giovani saranno al servizio della comunità con l’obiettivo di dare nuova linfa al territorio, attraverso un approccio innovativo che punta sulla loro energia, creatività e voglia di contribuire al bene comune.

Un’importante opportunità per i giovani

Un mese fa, infatti, è partito il Servizio Civile Universale. Per Feola, questa iniziativa, rappresenta non solo una grande opportunità per i giovani partecipanti, ma anche una straordinaria occasione di rilancio per il borgo cilentano.

I ragazzi potranno instaurare un legame ancora più forte con il territorio e il loro contributo potrà migliorare i servizi offerti alla comunità.