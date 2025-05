Orria: bando per la concessione di contributi per l’avvio di nuove attività commerciali

Il Comune di Orria, guidato dal sindaco Agostino Astore, grazie al fondo di sostegno ai Comuni marginali, annualità 2022, punta ad incentivare la nascita di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio comunale.

Il bando

L’opportunità viene dalle risorse del Fondo Comuni Marginali, a cui anche il comune di Orria è risultato beneficiario. L’Amministrazione Comunale intende finanziare due progetti per l’avvio di attività commerciali, artigianali ed agricole attraverso l’apertura di un’unità operativa ubicata sul territorio comunale, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto per un importo massimo di euro 22.645,21 per ogni iniziativa ammissibile a finanziamento e collocata utilmente in graduatoria, fino a concorrenza finale della dotazione finanziaria prevista per tale annualità.

Per l’intero periodo 2021-2023 l’Ente utilizzerà il contributo di € 135.871,26, di cui € 45.290,42 per l’annualità 2022. L’istanza deve essere inviata, in formato pdf/A, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo del Comune di Orria, orriaserviziotecnico@legalmail.it entro e non oltre le ore 12:00 del 31.05.2025.