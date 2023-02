Fondo comuni marginali: nuove opportunità di sviluppo economico per un Comune del Cilento

Il borgo che nel Parco Nazionale del Cilento domina la valle dell’Alento rientra, infatti, fra i “Comuni Marginali” destinatari del Fondo previsto dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale a favore dei territori particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Ecco le concessioni al Comune di Monteforte Cilento

A Monteforte Cilento spetteranno 90.528,13 euro per le annualità 2021-2023 da impiegare sulle tre linee di intervento delineate dal Ministero: adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali; concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole; concessione di contributi a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, come concorso per le spese di acquisto e ristrutturazione dell’immobile (massimo 5.000 euro a beneficiario).

Le dichiarazioni

Per l’anno in corso lo stanziamento previsto è pari ad € 30.176,04. “Il contributo a fondo perduto sarà destinato per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel nostro territorio”– precisa il Primo Cittadino Rag. Antonio Manzi– “Per Monteforte Cilento, paese dalle potenzialità turistiche ancora poco esaltate e vittima di un progressivo spopolamento, queste somme possono rappresentare un importante segno di ripresa e una sorta di iniezione di fiducia per i nostri concittadini”.

Come aderire al bando

Per l’attuazione del programma di spesa, il Comune di Monteforte Cilento ha scelto di avvalersi del supporto di Projenia SCS, società specializzata nell’assistenza e consulenza tecnico-amministrativa a favore dei Comuni e degli Enti Pubblici Locali nell’effettuazione di Programmi di sviluppo locale finanziati a valere di Fondi Pubblici.

Il Bando e la relativa modulistica sono visionabili e scaricabili dalla sezione Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://portale-montefortecilento.cloud.cstsistemisud.it/ Vi è possibilità di partecipare presentando la propria istanza mezzo pec entro le ore 12:00 del 28.02.2023.