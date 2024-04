Eboli, concerto al Palasele: Circolazione in tilt. Paralizzata la viabilità nell’area degli impianti sportivi e nella zona a sud

Caos al Palasele di Eboli. Una carrellata di fotografie che testimoniano il disagio. Video e audio che si rincorrono nelle chat di messaggistica istantanea e sui social.

Disagi per lo show dei Me contro te

Probabilmente non ha funzionato il piano viabilità presso l’area degli impianti sportivi in occasione del concerto dei “Me contro Te”, questa sera. Probabilmente ai varchi d’ingresso e di uscita era necessario predisporre un piano viabilità. Qualcuno dice che c’era, qualche altro sostiene di non aver visto nessun agente in divisa.

Una cosa è certa: letteralmente bloccata da oltre un’ora l’area di via Serracapilli e via San Vito Martire l’arteria che conduce all’ingresso dell’autostrada.

Le polemiche

Protestano le famiglie, gli automobilisti, i residenti. Si rincorrono video e foto sui social di gente esasperata.

A contribuire al disagio la pioggia abbondante che si è riversata anche sulla Piana del Sele.