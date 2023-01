Fondo Comuni marginali contro lo spopolamento: Felitto a sostegno di attività commerciali

L’amministrazione comunale di Felitto, guidata dal sindaco Carmine casella, punta ad interventi contro lo spopolamento, fenomeno che colpisce soprattutto i centri delle aree interne.

Comuni marginali, ecco il progetto

Il progetto, a valere sul fondo, nell’ambito dei comuni marginali, ha come obiettivo quello di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento.

In molti centri, si riscontrano infatti relative carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche.

Ecco come il Comune di Felitto impiegherà i contributi

Il Comune di Felitto è risultato beneficiario di un fondo pari a € 128.025,27 la risorse saranno impiegate per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso gratuito per l’apertura di attività commerciali, artigianali e agricole.

Inoltre servirà per chi deciderà di trasferire la propria residenza o dimora abituale nel Comune di Felitto. L’Ente ha deciso di ripartire il contributo di € 42.675.09 in € 20.000,00 per la concessione di contributi per l’avvio di attività commerciali, attraverso un’unità operativa ubicata nei territori dei comuni con un massimo di € 10.000,00 a beneficiario.