Aree interne: pioggia di fondi per i comuni di Cilento e Diano

E’ di 180milioni di euro il finanziamento destinato ai comuni delle aree interne per avviare politiche di contrasto allo spopolamento. 1187 in tutta Italia, individuati dal Governo in base all’indice di vulnerabilità sociale e materiale e al reddito pro capite.

Aree interne: la destinazione dei fondi

Nello specifico i fondi potranno essere utilizzati da comuni delle aree interne per interventi di adeguamento degli immobili comunali, da concedere in comodato d’uso gratuito per nuove attività; la concessione di contributi per imrpese artigianali o agricole o per chi sceglie di trasferire la propria dimora nei centri marginali.

E ancora sarà possibile finanziare la ristrutturazione di immobili o sostenere le spese di acquisto.

I comuni di Cilento e Vallo di Diano

Pioggia di fondi anche per i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Alfano (124.445 euro), Aquara (138.897 euro), Auletta (122.282), Bellosguardo (118.921), Buonabitacolo (103.055), Caggiano (141.153), Cannalonga (100.797), Casalbuono (117.887), Casaletto Spartano (144.703), Caselle in Pittari (126.203), Castel San Lorenzo (183.544), Castelcivita (165.190), Celle di Bulgheria (115.945), Ceraso (156.671), Cicerale (120.882), Controne (102.366), Corleto Monforte (118.673), Felitto (128.025), Futani (131.885), Gioi (143.311), Laurino (172.606), Lustra (99.544), Magliano Vetere (112.420), Montano Antilia (161.629), Monte San Giacomo (141.380), Monteforte Cilento (90.528), Montesano sulla Marcellana (210.869), Morigerati (108.462), Orria (135.871), Ottati (127.157).

La lista prosegue con Padula (168.426) Perdifumo (90.685), Perito (114.269), Pertosa (97.717), Petina (115.941), Piaggine (157.864), Pisciotta (170.663), Roccadaspide (191.883), Roccagloriosa (121.281), Rofrano (170.659), Roscigno (118.961), Rutino (102.138), Sacco (124.771), Sala Consilina (204.196), Salento (101.729), Salvitelle (114.811), San Giovanni a Piro (145.028), San Mauro la Bruca (117.776), San Rufo (107.507), Santa Marina (104.386), Sant’Angelo a Fasanella (120.152), Sanza (158.689), Sassano (172.628).

Tra i centri delle aree interne beneficiari anche Serramezzana (91.642), Sessa Cilento (116.935) Sicignano degli Alburni (147.800), Stella Cilento (101.267), Stio (106.964), Teggiano (181.012), Torre Orsaia (131.868), Tortorella (104.880).