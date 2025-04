Pollica, nascono le botteghe del borgo: così si incentiva la nascita di nuove attività commerciali | VIDEO

Il comune di Pollica ha aperto i bandi online per la nascita delle “Botteghe del Borgo” nelle frazioni di Celso e Cannicchio. Si tratta di un’iniziativa finalizzata a concedere in locazione gratuita, per sei anni, due immobili comunali con l’azzeramento del canone e dei tributi.

L’iniziativa

Non solo, i bandi prevedono anche l’erogazione di un incentivo di 15mila euro per le aperture nella frazione Celso e 40mila euro per quanto riguarda la frazione Cannicchio. “I presidi di comunità sul territorio dei nostri paesi in collina (bar, piccole gastronomie, empori ect), sono nel tempo scomparsi, rendendoli complicati da vivere, soprattutto per i nostri anziani.

Le botteghe, dovranno essere non solo bar, emporio o quanto altro vorranno, ma anche un luogo di supporto alla cittadinanza per i nuovi servizi digitali della PA o a supporto della medicina di base, servizi di accoglienza turistica e tanto altro”, afferma il Sindaco di Pollica, Stefano Pisani.