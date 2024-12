Stio, comune incentiva la nascita di nuove attività commerciali. Da inizio anno tre le nuove aperture

Il comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, grazie al fondo di sostegno ai Comuni marginali, punta ad incentivare la nascita di nuove attività commerciali, artigianali e agricole nel territorio comunale.

Tre le nuove aperture da inizio anno

Da inizio anno sono state tre le nuove attività commerciali ad aprire nel comune di Stio. “Nel primo anno con molta soddisfazione tre nuove attività sono nate in capo a tre giovani – ha spiegato il primo cittadino Giancarlo Trotta – Millanta Dolcezza, la Vetrina del Cilento e la Barberia Trotta. Le nuove attività finanziate per l’anno nuovo sono ancora ad incentivare la crescita di nuove attività commerciali in capo ai giovani”.

Le risorse

L’opportunità viene dalle risorse del Fondo Comuni Marginali, a cui anche il comune di Stio è risultato beneficiario.

L’amministrazione comunale ha voluto utilizzare le somme assegnate con il DPCM del 30/09/2021 per l’erogazione dei contributi a quanti decidono di iniziare attività artigianali, commerciali e agricole nel territorio comunale. Per l’intero periodo 2021-2023 l’Ente è utilizzerà il contributo di € 106.964,83; per la seconda annualità (2022) è stato destinato l’importo di € 35.654,94.