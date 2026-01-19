Campionati FIDESM di Riccione, podio per due giovani di Roccadaspide

Il Campionato Italiano Assoluto FIDESM svoltosi a Riccione, ha regalato grandi soddisfazioni:

Germana Russo e Monica Urti, di Roccadaspide, hanno conquistato il primo posto assoluto rispettivamente nella disciplina Street Dance Show, con il duo “Ritorno al Futuro”, e nella disciplina Hip Hop Duo.

Le gare

Le competizioni si sono svolte secondo il regolamento internazionale della World Dance Sport Federation (WDSF) che ha conferito all’evento un valore tecnico e sportivo di altissimo livello.

Si è trattato, infatti, dell’evento più importante dell’inizio dell’anno nel panorama della danza sportiva italiana.

Le atlete sono state preparate e allenate dal maestro e tecnico–giudice internazionale Giuseppe Federico, direttore della Joseph’s Dance School, con sedi ad Altavilla Silentina e Roccadaspide.

Il Campionato Italiano Assoluto FIDESM rappresenta la massima competizione nazionale della danza sportiva poiché è l’evento più prestigioso dell’anno agonistico, riservato agli atleti di livello più alto, che si confrontano per conquistare il titolo di Campione d’Italia Assoluto.

Il campionato è organizzato dalla FIDESM e si svolge secondo regolamenti tecnici rigorosi, spesso allineati agli standard internazionali WDSF, garantendo così un elevato valore sportivo e competitivo.

“Vincere un Campionato Assoluto FIDESM significa raggiungere l’eccellenza nazionale ed entrare nel circuito di riferimento della danza sportiva italiana” hanno fatto sapere dalla Joseph’s Dancing School esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto.