Campania, Roberto Fico presenta il programma in Consiglio: “Sanità pubblica e lotta alle disuguaglianze”

Con un discorso improntato all’ascolto e alla cura del territorio, il Presidente della Giunta regionale Roberto Fico ha inaugurato ufficialmente la XII Legislatura della Campania dinanzi al Consiglio regionale. L’ex Presidente della Camera ha delineato una proposta politica progressista, nata da una coalizione allargata che punta a governare tra “continuità e rinnovamento”, ponendosi come laboratorio di riferimento anche per il panorama nazionale.

La sanità al centro dell’agenda

Il pilastro fondamentale dell’azione di governo sarà la sanità pubblica, con un focus deciso sul rafforzamento della medicina territoriale e di prossimità. Fico ha annunciato l’intenzione di mantenere la delega alla sanità per affrontare in prima persona sfide cruciali come l’abbattimento delle liste d’attesa e il potenziamento degli ospedali di comunità. L’obiettivo è non lasciare sole le famiglie, specialmente quelle colpite da disabilità o problemi di salute mentale.

Ambiente, Lavoro e Autonomia Differenziata

Il programma tocca temi centrali per lo sviluppo regionale:

Ambiente e Territorio : Previsti interventi per l’incremento della raccolta differenziata, l’attuazione dell’economia circolare e una ferma lotta all’abusivismo edilizio con lo “stop al consumo del suolo”.

: Previsti interventi per l’incremento della raccolta differenziata, l’attuazione dell’economia circolare e una ferma lotta all’abusivismo edilizio con lo “stop al consumo del suolo”. Lavoro e Giovani : Un “Nuovo Patto per il Lavoro Giovanile” mira a contrastare la fuga dei cervelli e a garantire il diritto a restare o ritornare nella propria terra.

: Un “Nuovo Patto per il Lavoro Giovanile” mira a contrastare la fuga dei cervelli e a garantire il diritto a restare o ritornare nella propria terra. No all’Autonomia Differenziata: Fico ha ribadito la sua netta opposizione all’autonomia differenziata, definendola una battaglia per l’unità e l’indivisibilità della Repubblica.

Le parole del neo presidente

Durante il suo intervento, il Presidente Fico ha sottolineato l’importanza del legame con i cittadini:

“Sento di assumere la pienezza delle funzioni con un’emozione sincera. Il mio impegno sarà nell’interesse esclusivo della nostra comunità”.

Sul metodo di governo, ha aggiunto:

“Voglio rappresentare la voce di chi non ha voce, di chi è in difficoltà e non si sente mai ascoltato. Lavoreremo insieme per dare speranze concrete alle persone”.

Concludendo il suo intervento, Fico ha rivolto un appello a tutto il Consiglio per un cammino condiviso: “Rimbocchiamoci le maniche, senza lamentarci. Io starò sempre qua, insieme a voi”.

Sempre nella seduta di ieri, la prima del nuovo consiglio regionale, sono stati eletti anche gli organi di presidenza.