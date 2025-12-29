Consiglio regionale, completato ufficio di presidenza. Minella aderisce al gruppo Misto

Il Consiglio Regionale della Campania ha definito i nuovi assetti del proprio organo di governo interno. Attraverso una serie di votazioni, l’assise ha completato l’Ufficio di Presidenza, delineando una composizione che vede rappresentate diverse forze politiche, sebbene non siano mancati segnali di tensione e mutamenti improvvisi negli schieramenti.

Le nuove cariche di vertice

Il passaggio centrale della seduta ha riguardato l’elezione del Presidente e vicepresidente del Consiglio Regionale. L’aula dopo aver eletto Massimiliano Manfredi ha espresso la propria preferenza per Luca Trapanese del Movimento 5 Stelle, che ha raccolto 24 voti, e per Giuseppe Fabbricatore di Fratelli d’Italia, eletto con 19 preferenze. Le due figure andranno a ricoprire un ruolo di vice.

Il completamento dell’ufficio di presidenza

Oltre alla vicepresidenza, l’organo direttivo è stato integrato con le figure dei Segretari d’Aula e dei Questori. Per il ruolo di segretaria sono state elette Lucia Fortini (lista A Testa Alta) e Michela Rostan (Lega). La gestione amministrativa e dell’ordine interno è stata invece affidata a Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle e Livio Petitto di Forza Italia, nominati Questori del Consiglio. Con questi innesti, la struttura di vertice dell’istituzione regionale raggiunge la sua piena operatività.

Il dissenso politico e le assenze al voto

Le operazioni di voto non si sono svolte in un clima di totale unanimità. Si è registrata infatti la mancata partecipazione dei consiglieri regionali appartenenti a Casa Riformista e a Noi di Centro, la formazione che fa capo a Clemente Mastella. L’assenza dalle urne è stata interpretata come un chiaro segnale di dissenso politico rispetto alle decisioni assunte dalla maggioranza in merito alla distribuzione degli incarichi.

Terremoto nella Lega: il passaggio di Mimì Minella al gruppo misto

A margine delle nomine, la cronaca politica regionale è stata scossa da un immediato cambio di casacca. Il consigliere Mimì Minella, eletto tra le fila della Lega, ha annunciato l’addio al partito di Matteo Salvini in coincidenza con la prima seduta del consiglio regionale. Minella ha formalizzato la propria adesione al Gruppo Misto, di cui assume contestualmente il ruolo di capogruppo, modificando così la geografia della rappresentanza partitica in aula subito dopo l’insediamento.