Campagna in lutto: domani l’addio a Gabriele ed Enrico

L’intera cittadina di Campagna si è stretta in un silenzioso dolore per la prematura perdita di Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella. Dopo lo sgomento iniziale per la tragica notizia, è arrivato il momento del raccoglimento. La comunità si prepara a dare l’ultimo saluto ai due ragazzi, di 22 e 30 anni, le cui vite sono state spezzate troppo presto nel drammatico incidente avvenuto sull’Autostrada del Mediterraneo.

L’ultimo saluto nella chiesa di San Michele Arcangelo

Le esequie sono state fissate per la giornata di domani. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 11:00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, situata in località Quadrivio di Campagna. Sarà un momento di profonda commozione per familiari e amici, che si riuniranno per accompagnare Gabriele ed Enrico nel loro ultimo viaggio terreno.

La decisione è giunta dopo che l’autorità giudiziaria ha rilasciato le salme, in seguito all’esame esterno effettuato dal dottor Mastrangelo presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno, che coordina le indagini, aveva infatti disposto il sequestro dell’autovettura e gli accertamenti medico-legali necessari per chiarire la dinamica dell’evento.

La ricostruzione della tragedia

Mentre Campagna si ferma per il lutto, resta vivo il ricordo della dinamica che ha portato alla scomparsa dei due giovani.

L’incidente si è verificato all’alba, intorno alle 3:40, lungo la corsia sud dell’Autostrada A2, nei pressi dell’uscita cittadina. L’Audi A3 su cui viaggiavano è uscita di strada autonomamente, schiantandosi contro il guardrail.

Nonostante il tempestivo allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio e l’arrivo dei soccorsi, per Gabriele ed Enrico non c’è stato nulla da fare.