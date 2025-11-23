Campagna, incidente in autostrada: morti due giovani

L’ennesimo incidente stradale sull’autostrada A2 in direzione Sud, verificatosi all’alba di questa mattina, è costato la vita a due giovani del posto.

L’impatto violento contro il guardrail è stato fatale e inutili si sono rivelati i soccorsi.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di questa mattina nel tratto autostradale compreso tra i Comuni di Eboli e Campagna.

I due giovani, Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella (rispettivamente 22 e 30 anni) a bordo dell’autovettura

stavano transitando in autostrada quando per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine la macchina ha sbandato e si è schiantata contro le le barriere.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i soccorritori e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli.

Inutili i soccorsi. Troppo gravi le ferite riportate dai due giovani, nel violento scontro.

La notizia ha fatto il giro della comunità locale lasciando tutti increduli e sgomenti.