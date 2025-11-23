Il lutto dopo l’incidente. Campagna piange Gabriele ed Enrico, anche il calcio si ferma

Due giovani vite spezzate questa notte sull’A2 del Mediterraneo

A cura di Ernesto Rocco


È una comunità in lutto quella di Campagna per la tragica morte di due giovani, la cui vita si è spezzata questa notte sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Sono decine i messaggi di cordoglio per Gabriele Viviani ed Enrico Gonnella, 22 enne ed 30enne, entrambi residenti nel comune salernitano.

Gabriele il compleanno lo aveva festeggiato soltanto cinque giorni fa. Gli amici sono rimasti increduli quando questa mattina si è diffusa la notizia della sua morte mentre viaggiava con Enrico. 

Anche la squadra del paese, il Città di Campagna, ha espresso il suo cordoglio: “In questo momento di profonda tristezza, la nostra società sportiva abbraccia con affetto e vicinanza i loro cari, gli amici e chiunque abbia condiviso con loro un pezzo di strada”. 

Per lutto rinviata la gara di Prima Categoria tra la formazione del Quadrivio di Campagna e Serre.

L’incidente si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo. L’auto con a bordo due amici è uscita di strada per cause ancora da accertare, schiantandosi violentemente contro il guardrail. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118. 

