Camerota, via libera al risanamento del costone Mingardo: approvato il progetto

La Giunta comunale di Camerota ha approvato il progetto definitivo per il risanamento del costone roccioso del Mingardo, a monte della strada provinciale 562. Un intervento atteso, che punta a ridurre il rischio idrogeologico e a mettere in sicurezza uno dei collegamenti più importanti del territorio. Il via libera è arrivato con deliberazione n. 13 del 5 febbraio 2026, al termine di un percorso amministrativo che ha coinvolto tutti gli enti competenti. I lavori sono finanziati con fondi PNRR, destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Il progetto

Il progetto prevede interventi di consolidamento e protezione del costone, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Tutti i pareri necessari sono stati acquisiti, compreso quello favorevole della soprintendenza speciale per il PNRR, rilasciato nel dicembre scorso. L’intervento è subito cantierabile e l’apertura del cantiere potrebbe avvenire già nei prossimi giorni.

Le parole del sindaco

«L’inizio dei lavori, ormai imminente, rappresenta un passo importantissimo per la messa in sicurezza del Mingardo. È un intervento atteso e fondamentale per la tutela del territorio e dell’incolumità pubblica. Mi auguro che già dalla prossima settimana il cantiere possa essere aperto», ha dichiarato il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Con l’approvazione del progetto, l’amministrazione comunale compie un passo concreto per risolvere una criticità storica e rafforzare la sicurezza del territorio.