Camerota, nuovo finanziamento per il Palazzo Marchesale

Il Comune di Camerota compie un nuovo e significativo passo nel percorso di recupero e valorizzazione del proprio patrimonio storico. Dopo l’acquisizione del Palazzo Marchesale, tornato ufficialmente nella disponibilità della collettività, l’ente ha ottenuto un finanziamento dedicato alla sua valorizzazione e illuminazione artistica.

Il finanziamento

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 69.912 euro, di cui 20.973 euro cofinanziati direttamente dal Comune. Le risorse consentiranno la realizzazione di un impianto di illuminazione architettonica esterna, studiato per esaltare le caratteristiche storiche e strutturali dell’edificio, uno dei simboli identitari di Marina di Camerota.

Il progetto rientra nelle azioni di promozione dei beni culturali e mira a restituire al Palazzo Marchesale un ruolo centrale non solo dal punto di vista storico, ma anche turistico e culturale. L’illuminazione, basata su tecnologia a LED a basso consumo e alte prestazioni, sarà progettata nel rispetto dei criteri di efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, con punti luce collocati in modo strategico per valorizzare prospetti, volumi e dettagli architettonici.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello nel più ampio programma di recupero avviato dall’amministrazione comunale, che punta a trasformare il Palazzo Marchesale in un luogo vivo, accessibile e riconoscibile, capace di rafforzare l’immagine culturale di Marina di Camerota e di diventare un punto di riferimento per cittadini e visitatori.