Camerota: arrivano i parcheggi rosa per donne in gravidanza e neo genitori

A Camerota arrivano i parcheggi rosa. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, ha istituito otto spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito contrassegno speciale denominato “permesso rosa”.

Ecco dove

I nuovi stalli sono presenti su tutto il territorio comunale, in tutte e quattro le frazioni: Marina di Camerota, Camerota capoluogo, Licusati e Lentiscosa. In particolare i parcheggi rosa saranno allestiti nelle seguenti vie del centro abitato: nella frazione Marina di Camerota, in Via Bolivar civico 39, in Piazza Mercato lato dx; in Via Lungomare Trieste civico 97, in Piazza San Domenico lato dx Chiesa S.Alfonso (attigua via A.Infantini); nella frazione Licusati, in Piazza Mercato, nella frazione Lentiscosa, in Piazza dei Caduti di Guerra, e a Camerota Capoluogo in Via San Vito fronte civico 35.

L’iniziativa

L’iniziativa promossa dall’Ente rappresenta un segno concreto di attenzione verso le famiglie e le persone più fragili. Sono sempre più i Comuni che garantiscono questo servizio per agevolare la vita quotidiana di tutte le donne e genitori con bambini piccoli.

La durata massima della sosta su queste aree è di 2h continuative, da dimostrare con l’inserimento dell’ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco orario; il “Tagliando Rosa” non esenta dal pagamento della tariffa di sosta disposta per lo stazionamento del veicolo sugli stalli di sosta a pagamento.