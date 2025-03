Sapri: arrivano i parcheggi rosa riservati a donne in gravidanza e neogenitori

Sono stati istituiti nel territorio del Comune di Sapri, ad opera della Polizia Municipale diretta dal Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa, i “parcheggi rosa“. Una serie di stalli riservati ai veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni.

Ecco dove saranno

Nello specifico, le aree riservate sono state istituite nell’area stazione (discesa stazione), nella Villa Comunale (lato via Marsala), sul Lungomare Italia (fronte locanda dei trecento), al Campo sportivo (Lato ricarica veicoli elettrici), in via Pisacane civ. 13 e infine in Via degli Edili fronte civ. 103.

La domanda per richiedere il “permesso rosa”

Il permesso potrà essere rilasciato al soggetto avente diritto previa richiesta scritta. L’istanza dovrà contenere le generalità del richiedente e la presa d’atto che in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, non potrà essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito.

La modulistica per presentare la domanda potrà essere scaricata dal sito internet del Comune di Sapri – www.comune.sapri.sa.it – o ritirata presso gli uffici della Polizia Municipale di Sapri negli orari di apertura al pubblico.

Per coloro che dovessero utilizzare lo stallo senza l’autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa di 87euro. Invece la sanzione amministrativa sarà di 42euro per un utilizzo improprio dello stallo ovvero senza la presenza di un minore o di una donna incinta.