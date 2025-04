Calcio: nel weekend un minuto di silenzio per ricordare Pietro Spizzico

Anche la Figc – Lnd della Campania ha deciso di ricordare Pietro Spizzico, il giovane di Capaccio Paestum di appena 15 anni morto ieri all’ospedale Ruggi di Salerno. Nel prossimo weekend, in occasione delle partite di campionato, su tutti i campi sportivi della Campania verrà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo. Un modo per ricordare un giovane chiamava il calcio è finita società Castel San Lorenzo 22.

La nota della Lnd

Il Presidente FIGC LND C.R. CAMPANIA FIGC LND Carmine Zigarelli, il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono addolorati per la scomparsa di Pietro Spizzico, calciatore quindicenne della società Castel San Lorenzo 22. Il Presidente Zigarelli ha disposto minuto di raccoglimento sui campi campani. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Spizzico e alla società.

Calpazio, gara rinviata

Per la Calpazio, invece, compagine di Capaccio Capoluogo militante nel campionato di Eccellenza, rinviata la gara in programma sabato contro la Virtus Stabia.