Calcio, l’Eccellenza chiamata al turno infrasettimanale: ecco tutte le sfide

Non ci si ferma mai nel campionato d’Eccellenza, girone B, che dopo l’ultimo weeekend di gare torna protagonista con il turno infrasettimanale. Tutte in campo quest’oggi, a partire dalle ore 15.00, con una 22esima giornata che potrebbe regalare diversi spunti interessanti.

Le sfide

Primo di tutti è ciò che farà l’Ebolitana contro l’Agerola. Gli eburini vengono dal ko, il secondo stagionale, contro il Costa d’Amalfi e affrontano un’altra squadra molto insidiosa in piena lotta per i playoff. La squadra di mister Pirozzi è chiamata ad un pronto riscatto anche perché l’Apice resta in scia a sole due lunghezze di distanza. La carica giusta potrebbe arrivare direttamente dal mercato con l’Ebolitana che ha messo a segno un ulteriore colpo in attacco che porta il nome di Luigi Tagliamonte, classe 99.

Necessità di nuova in casa Battipagliese che, in esterna, fa visita ad una Polisportiva Puglianello in lotta per la salvezza, ma che si è rinforzata molto nell’ultima sessione di riparazione. I bianconeri devono ripartire dallo stesso ritmo imposto nel secondo tempo del match contro la Sanseverinese, poi pareggiato. Le zebrette hanno bisogno di tornare a vincere per allontanare la carica minacciosa di Agerola e Costa d’Amalfi.

Sfida delicatissima anche per la Polisportiva Santa Maria che apre le porte del “Carrano” all’ultima della classe, la Virtus Monteforte. I giallorossi hanno un’ottima occasione per rosicchiare ulteriori punti decisivi per l’obiettivo di permanenza nella categoria con un avversario in crisi, ma da non sottovalutare.