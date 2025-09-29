Calcio: le reti del weekend delle squadre salernitane

Sorridono Battipagliese e Agropoli, pari per Santa Maria e Gelbison. Rossoblu beffati nel finale

A cura di Redazione Infocilento

Sorridono tre salernitane su cinque impegnate nei campionati dilettantistici. Beffa per la Gelbison che davanti al pubblico amico si fa beffare ad una manciata di minuti dal termine: finisce 1 a 1.

In Eccellenza pari per la Polisportiva Santa Maria sul campo della Virtus Monteforte; vittoria per 6 a 0 contro la Polisportiva Puglianello per la Battipagliese. L’Agropoli, invece, nel campionato di Promozione, ne rifila 3 al Palomonte.

Le gare

Gelbison – MilazzoGuarda gli hightlighs
Virtus Monteforte – Santa MariaGuarda gli hightlighs
Puglianello – BattipaglieseGuarda gli hightlighs
Palomonte – AgropoliGuarda gli hightlighs
