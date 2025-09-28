Eccellenza, la Battipagliese travolge la Polisportiva Puglianello: zebrette show per 6-0

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese batte la Polisportiva Puglianello e raccoglie la seconda vittoria consecutiva. Zebrette vittoriose per sei a zero contro la formazione beneventana al termine di novanta minuti dominati dall’inizio alla fine.

QLa cronaca

Il Puglianello arrivava al “Provenza” con la forza della capolista e l’imbattibilità fin qui acquisita ma gli uomini di Fiume hanno annientato ogni velleità dominando dall’inizio alla fine. Dopo quattro minuti arriva il vantaggio con un siluro di Olmos dalla distanza che buca le mani ad Isernia.

Al 21’ è Bove con un diagonale da dentro l’area di rigore a bucare nuovamente il malcapitato piplet ospite. Il kappao tecnico arriva sul finire del primo tempo quando Formicola, scattato sul filo del fuorigioco, serve per Sabatino che cala il tris. Il Puglianello si lamenta con il segnalinee reo di non aver sanzionato la posizione di irregolarità di Formicola: ne fa le spese Esposito che viene espulso per proteste. Puglianello in dieci e gara in discesa per la Battipagliese. Il poker lo trova il capitano Ripa (10’) mentre nel finale trovano gloria Senatore (37’), imbeccato magicamente da Ripa, e Salerno (43’) su calcio di rigore procurato per atterramento di Senatore.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Cuomo, Bove (dal 21’s.t. Spagnuolo), Olmos (dal 10’s.t. Senatore), Sabatino (dal 32’s.t. Cordato), Formicola (dal 29’s.t. Salerno), Ripa, Nuvoli (dal 26’s.t. Losasso), Catalano, Fontanella, Bisceglia. A disposizione: Di Sarno, Paraggio, Suozzo, Cafaro. Allenatore: Fiume

POLISPORTIVA PUGLIANELLO: Isernia, Romanelli, Iaccarino (dal 21’s.t. Bottilo), Conte, Alcantara, Giobbe (dal 13’s.t. Prevete), Savarise, Thiam, Pinto (dal 1’s.t. Pengue); Esposito, Stallone (dal 3’s.t. Giannini).

A disposizione: Rob Coprian, Di Mezza, Pazzi, De Liguori, Castellano. Allenatore: D’Inverno

RETI: 4’p.t. Olmos, 21’p.t. Bove, 46’p.t. Sabatino, 10’s.t. Ripa, 37’s.t. Senatore, 43’s.t. Salerno (rig.)

ARBITRO: Signor Francesco Pirozzi di Frattamaggiore

ASSISTENTI: Signor Salvatore Forgione di Avellino e Pietro De Cicco di Nola

NOTE: Ammoniti: Cuomo, Olmos, Ripa, Conte e Pengue. Al 46’p.t. espulso Esposito (P ) per proteste. Calci d’angolo: 5 a 3 per la Battipagliese. Recupero: 2’p.t. e 0’s.t. Spettatori: 500 circa